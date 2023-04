Inter-Benfica, Antonio Silva: “Siamo abituati alla pressione. Rui Costa ci ha detto…”

Il difensore del Benfica, Antonio Silva, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video alla vigilia della gara di ritorno contro l'Inter, in programma a San Siro.

"Siamo abituati alla pressione di giocare per il Benfica. Veniamo da tre sconfitte consecutive, sappiamo che non è un periodo facile, ma siamo qui per fare una grande partita e passare il turno".