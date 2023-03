Inter, il Benfica in un aprile incandescente: ecco tutti gli appuntamenti

Il doppio confronto con il Benfica andrà a incastrarsi dentro un aprile assolutamente incandescente per i nerazzurri

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League, insieme alla semifinale di Coppa Italia, rendono il calendario dell'Inter nelle prossime settimane davvero incandescente e fitto di impegni. Ecco cosa aspetta i nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport: "Gli uomini di Inzaghi non avranno un attimo di respiro e sarà fondamentale sfruttare ogni risorsa a disposizione.

Intanto, la prossima settimana, a meno di sorprese, verrà ufficializzato l’anticipo a venerdì 7 aprile della gara con la Salernitana. Significa che, tornando in campo dopo la sosta con la Fiorentina, sabato primo aprile, poi i nerazzurri avranno tre trasferte consecutive nell’arco di una settimana: il 4 a Torino con la Juve, in Coppa Italia, il 7 appunto a Salerno, in campionato, e l’11 a Lisbona con il Benfica. E Inter-Monza verrà anticipata a sabato 15".