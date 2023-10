Inter, col Benfica Inzaghi prepara doppia opzione: fascia destra più aggressiva o difensiva?

"Stanno bene gli eroi, stanno bene le squadre, che hanno sangue blu: 3 finali vinte e 3 perse l’Inter; 2 vinte e 5 perse il Benfica. I nerazzurri sono primi in Serie A, al fianco del Milan; i portoghesi sono secondi, a un punto dallo Sporting: 6 vittorie di fila dopo il ko con il Boavista all’esordio. La sconfitta con i ragazzini del Salisburgo va interpretata. Il Benfica ha giocato in dieci fin dal 13’ del primo tempo per l’espulsione di Antonio Silva. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Roger Schmidt non ha rinunciato alle buone abitudini educate dal tecnico tedesco che ha innestato il pressing portato da casa sulla tradizione palleggiata trovata in loco. Anche in dieci hanno attaccato e pressato. Lo certificano i numeri. Contro il Salisburgo, il Benfica ha tirato 15 volte. L’Inter, a San Sebastian solo 6 volte e il gol di Lautaro è stata l’unica conclusione tra i pali. Dei 15 tiri portoghesi, 5 li ha firmati Musa che è stato anche il primo per tocchi in area (9) e dribbling (5). L’attaccante croato, già 3 gol in campionato, è un altro da attenzionare", analizza La Gazzetta dello Sport.