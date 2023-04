Cds – Inter, col Benfica servirà prestazione di livello. Questa la speranza di Inzaghi

Per affrontare il Benfica servirà l'Inter da Champions e non quella vista in campionato

Gianni Pampinella Redattore

Dopo la caduta contro il Monza, l'Inter è attesa questa sera dalla gara col Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Inzaghi e i tifosi nerazzurri sperano di vedere l'Inter in modalità Champions. "Il doppio confronto con il Benfica è ben indirizzato, ma non è certo già sistemato e archiviato. Servirà, comunque, una prestazione di livello. E, in ogni caso, l’Inter non potrà nemmeno permettersi di correre rischi, non approcciando nel modo giusto la gara", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il primo a saperlo è Inzaghi, finito per l’ennesima volta al centro del mirino, ma comunque pronto a fare schermo alla squadra. La speranza di Inzaghi è che per una volta la fiamma europea resti accesa anche in campionato, a differenza di quello che è accaduto in passato, con puntuali capitomboli dopo grandi prestazioni in sfide da dentro o fuori. Solo così sarà possibile ripartire anche in serie A. Intanto c’è da riconquistare San Siro".

(Corriere dello Sport)