Inter-Benfica, nerazzurri favoriti a San Siro: per i bookie la qualificazione…

Simone Inzaghi non può sbagliare visto che ora è quinto in Serie A e la sua panchina non è più solida, ma in Europa la strada è senza dubbio in discesa. I pronostici su Inter-Benfica sono tutti nerazzurri, con il passaggio del turno da parte di Lautaro Martinez e compagni che si gioca a quota 1,04, mentre la rimonta della formazione lusitana vale addirittura 9,00 volte la posta sulla lavagna scommesse di Betaland. Del resto le reti di Barella e Lukaku all’andata hanno mostrato il maggiore valore tecnico dei nerazzurri e allo stesso tempo danno ad Inzaghi e i suoi la possibilità di andare avanti anche in caso di sconfitta con meno di un gol di scarto.