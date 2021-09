Agenda settembre, l’Inter fa suo Benigni: “Misuriamo il tempo con voi e senza di voi”

Il club si è lasciato ispirare dalla dedica d'amore che il regista ha fatto a Venezia dove ha ritirato il Leone d'oro alla carriera

Come Benigni a Venezia. L'Inter fa suo una delle dediche d'amore più belle per i suoi tifosi. Il noto regista e attore ha ritirato alla 78esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica il Leone d'oro alla carriera. Sul palco ha dedicato il premio alla moglie, sua grande fonte di ispirazione, Nicoletta Braschi. Parole bellissime per lei che hanno commosso il mondo. "In verità non posso nemmeno dedicarti questo premio, perché in verità è che è tuo. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni. Per me esiste una sola maniera di misurare il tempo: con te e senza di te... Se qualcosa di bello e buono ho fatto nella mia vita è stato sempre attraversato dalla tua luce. Il nostro è stato un amore a prima vista, anzi ad eterna vista".