Marca: “Inter-Real, la presenza di Benzema è sempre più complicata. E c’è attesa per…”

Dopo Federico Valverde e Sergio Ramos il Real Madrid rischia seriamente di perdere un altro pezzo pregiato per la gara di mercoledì di Champions League con l’Inter. Karim Benzema, infatti, spiega Marca, stamattina non si è allenato con la squadra, lavorando individualmente in palestra e in campo: la sua presenza a San Siro è dunque sempre più complicata. C’è inoltre attesa per i tamponi di Casemiro e Militao, fino a qualche giorno fa positivi al Covid-19. I due non si sono allenati proprio per aspettare l’esito del test.