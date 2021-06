Inter, Bergomi: “Eriksen? Ho pianto, straziante. Fa piacere vederlo sorridere”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Eriksen? Per me è stato straziante: perché ti immedesimi, perché poteva capitare a te, perché gioca nell'Inter"

Beppe Bergomi , ex difensore dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni del quotidiano Il Giorno. Queste le sue parole sull'Italia di Roberto Mancini: «Questi ragazzi possono andare lontano se tengono acceso l'entusiasmo. Si alzerà il livello, certo, ma le altre squadre saranno condizionate contro di noi. Affrontarci è diventata dura: ora sono le altre a doverci temere. Può succedere qualsiasi cosa, per carità: ma questa Italia cosa ci sta facendo vedere? Io ne ho viste poche di Nazionali così».

Così come?

«Il modo in cui si esprime, il calcio che propone. Mi dicono: hai troppo entusiasmo. Ma non lo decido mica io: se la squadra mi emoziona, io parto sull'onda. Gioca bene da quasi trenta partite: anche se ne sbaglia una, io non scendo dal carro».