Inter, Bergomi: “Onana? Scelta di rottura molto rischiosa ma che andava fatta”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della sfida tra i nerazzurri e il Bayern Monaco di stasera: "La scelta più importante è Onana: lasci fuori il capitano, il giocatore carismatico che ha più leadership. E' la scelta che tutto il popolo voleva: è di rottura degli schemi per cambiare qualcosa. E' una scelta molto rischiosa che andava fatta in questo momento. L'Inter deve avere un atteggiamento molto attento e cercare di sfruttare le ripartenze: la velocità va sfruttata sugli esterni. Loro sono aggressivi e spingeranno molto: Kimmich viene sempre ammonito, in mezzo al campo l'Inter deve creare superiorità numerica".