Bergomi: “Inter sta bene, col City leggera. Ma deve pensare di poter vincere”

«Penso anche io che giocherà Dzeko ma in queste competizioni entrano in gioco altri fattori e ci sono giocatori in quel momento in forma, tipo l'Argentina pensavamo Lautaro ma non è stato bene, ci sta che si possa scegliere Lukaku perché sta bene. Ma capisco come ragiona Inzaghi e mi aspetto il bosniaco in campo dal primo minuto». Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato della finale City-Inter e del grande dubbio tra l'attaccante belga e il compagno.