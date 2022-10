Inter, Biasin: “Inzaghi? Ragionerei su un cambio se solo ci fosse libero…”

Sabato l'Inter non ha giocato una brutta partita, ma questo è un'aggravante: c'è un problema che va oltre il campo. Purtroppo qualcosa si è perso: per molti la soluzione è buttare tutto e dire addio alla stagione di ottobre. Bisogna guardarsi in faccia e dirsi la verità, sono state raccontate troppe storie quest'estate. Inzaghi? Lo cambi per prendere chi? Se ci fosse sul mercato ancora De Zerbi, io ragionerei sul cambio. In questo momento non vedo il mago che arriva e sistema le cose: l'anno scorso tra tanti problemi, io il gruppo l'ho visto, tant'è che in 70 a Inter-Sampdoria hanno applaudito i giocatori".