“L’hashtag #WeLoveYouRom è al primo posto da tutto il giorno. Il giusto merito per chi s’é dato da fare per tutta la stagione. Perché vincere è fondamentale, ma mettercela tutta conta anche di più”. Questo il commento di Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, in merito al grande affetto mostrato dai tifosi dell’Inter nei confronti di Romelu Lukaku sui social in queste ore dopo la finale di Europa League.