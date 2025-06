"Il bond in scadenza nel 2027 - iniziali 415 milioni, già scesi a 15 un anno fa - è stato rimborsato in anticipo, attraverso un’operazione di rifinanziamento. Un'operazione avvenuta con il collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadnza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti. Per un totale di 350 milioni.