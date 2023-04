CorSera – Inter, bisogna aggiustare la mira. E c’è un altro dato eloquente

Inter, Napoli e Fiorentina sono fra le 8 squadre in Europa che tirano di più verso la porta

Inter, Napoli e Fiorentina sono fra le 8 squadre in Europa che tirano di più verso la porta. Il problema, come sottolinea il Corriere della Sera, però è centrarla, quella porta.

"Non a caso, se si restringe la statistica ai tiri nello specchio, la squadra di Inzaghi e quella di Italiano escono dalla top 20. Considerato che la Fiorentina ha vinto 8 delle ultime 9 partite (compresa la Conference), aggiustare la mira oggi è un problema soprattutto per Inzaghi, che in alcune partite del 2023 ha ricavato percentuali realizzative fantozziane".