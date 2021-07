Inter, bloccata la cessione di Nainggolan: ieri titolari. Il Cagliari vuole…

Doppia trattativa tra Inter e Cagliari, che lavorano per il passaggio di Nainggolan e Dalbert alla corte di Semplici

Non si sblocca l'affare Nainggolan-Cagliari. È in standby la trattativa tra l'Inter e il club sardo per il ritorno del centrocampista belga, in scadenza il 30 giugno 2022 con i nerazzurri. La Gazzetta dello Sport rivela che ieri il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha schierato Nainggolan tra i titolari nell'amichevole disputata e vinta per 16-0 contro il Sarnico.