Inter, bloccato Sepe: tutto dipende dal futuro di Radu. In caso di cessione…

Il portiere del Parma è stato "prenotato" dalla dirigenza nerazzurra: può arrivare a Milano a una condizione

Alex Cordaz potrebbe non essere l'unico nuovo portiere dell'Inter: molto, infatti, dipenderà dal futuro di Ionut Radu. Nel caso di una partenza del rumeno sarebbe già pronto un avvicendamento. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra avrebbe di fatto "prenotato" Luigi Sepe: "Ionut Radu per ora resta: la Real Sociedad ha scelto Mathew Ryan, portiere australiano del Brighton. L'Inter ha comunque bloccato Luigi Sepe, in uscita dal Parma, qualora il rumeno dovesse salutare".