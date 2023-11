Inter, il blocco di italiani in rosa è un valore aggiunto. Con Barella la dirigenza ha…

Il giorno del match più atteso si avvicina. Domenica sera all'Allianz Stadium Juve e Inter si affronteranno in quello che per molti tifosi bianconeri e nerazzurri è la Gara. Come sottolinea Libero, quasi metà dei giocatori impegnati nel derby d'Italia saranno italiani. "Sia la Juventus sia l’Inter ne schiereranno almeno quattro titolari - Rugani, Gatti, Chiesa e Cambiaso da una parte, Darmian, Acerbi, Dimarco e Barella dall’altra. E pensare che sarà assente Bastoni e che Locatelli e Miretti potrebbero non recuperare in tempo, altrimenti sarebbero stati tranquillamente più di metà".

"Nei giorni scorsi Marotta ha ripetuto per l’ennesima volta che, a suo parere, avere un blocco di italiani in rosa è un valore aggiunto. L’Inter, quindi, ce l’ha per scelta. Lo sta costruendo pian piano, aggiungendo almeno un talento nostrano ogni estate. L’ultimo è stato Frattesi. Come in tutte le cose della vita, serve misura. La ricerca di italiani non deve essere un’ossessione che preclude altri campioni, ma vale la pena averla come linea guida, anche in quanto a rinnovi. Con Barella, la dirigenza ha avviato le trattative per il prolungamento di contratto fino al 2028 con ritocco dell’ingaggio (da 5 a 6 milioni): il ruolo da vice-capitano non basta, l’Inter vuole farne un simbolo generazionale".