Si parla del mercato dell’Inter, e nello specifico dei rinnovi di contratto sul tavolo delle trattative in casa nerazzurra, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore. Titola il quotidiano: “Inter, c’è il blocco dei rinnovi. Intesa tra la società e Conte. Lautaro il caso più spinoso. A stagione in corso non ci saranno prolungamenti di contratto: i giocatori dovranno aspettare maggio per negoziare”.

(Fonte: Corriere dello Sport)