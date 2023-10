Inter-Bologna: Dazn o Sky Sport? Dove vederla in tv e in streaming

Dopo la splendida vittoria contro il Benfica, l'Inter di Simone Inzaghi torna a San Siro in campionato per ospitare il Bologna

Dopo la splendida vittoria contro il Benfica (non tanto nel punteggio, quanto nella prestazione), l'Inter di Simone Inzaghi torna a San Siro in campionato per ospitare il Bologna di Thiago Motta.