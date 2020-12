News Inter – Inter-Bologna e Cagliari-Inter: doppietta dei nerazzurri su DAZN

Torna il campionato, torna la Serie A, torna l’Inter. I nerazzurri saranno protagonisti sabato sera contro il Torino per la decima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45 allo stadio Meazza che – come previsto da ultimo DPCM sarà privo di spettatori.

I nerazzurri entrano in un mini-ciclo che potrebbe rivelare le ambizioni della squadra di Antonio Conte chiamata a riallinearsi in campionato e con la speranza che in Champions League possa proseguire il cammino. Una vittoria contro lo Shakthar, infatti, non garantirebbe il passaggio del turno qualora Borussia e Real Madrid dovessero pareggiare nell’ultima sfida del girone.

Getty Images

Questa la divisione tra i broadcaster per le prossime gare di campionato dei nerazzurri

Sabato 5 dicembre ore 20.45 Inter-Bologna su DAZN

Domenica 13 dicembre ore 12.30 Cagliari-Inter su DAZN

Nerazzurri per 2 volte consecutive su DAZN

L’Inter quindi giocherà le prossime due gare di campionato contro Bologna e Cagliari su DAZN e tutti i tifosi nerazzurri potranno approfittare della sottoscrizione a soli 9,99 euro per seguire la propria squadra nelle uscite stagionali.

