Inter-Bologna, le modalità di vendita dei biglietti: tutte le informazioni

Inizia il countdown per il prossimo impegno casalingo dell'Inter. Il club nerazzurro comunica, attraverso una nota ufficiale, le modalità di vendita dei biglietti per la quarta giornata di Serie A con la sfida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

"Siamo già pronti per riempire di nuovo San Siro. A pochi giorni dal ritorno dei tifosi nerazzurri al Meazza, la testa è già al prossimo appuntamento casalingo della squadra di Simone Inzaghi. Dopo il 4-0 sul Genoa alla prima di campionato di fronte ai 27.402 tifosi interisti, l'attesa è per Inter-Bologna, valida per la quarta giornata di A: data e ora del match (in programma nel weekend del 18-19 settembre) sono ancora da confermare, in attesa dei calendari di Champions League.

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della quarta sfida di campionato valida per la Serie A stagione 2021-22, ricordando che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QR Code, preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e saranno cedibili a terzi a partire da mercoledì 15 settembre".

FASE 1 | DA VENERDÌ 27 AGOSTO VENDITA PER GLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita biglietti Inter-Bologna prenderà il via alle ore 11.00 di venerdì 27 agosto e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20. Fino alla mezzanotte di lunedì 30 agosto sarà possibile utilizzare il numero della tessera SIAMO NOI per acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 19/20. In questa fase si potrà scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento o in eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Il secondo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | MARTEDÌ 31 AGOSTO GLI ABBONATI 19/20 POTRANNO ACQUISTARE IN TUTTI I SETTORI DELLO STADIO

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di martedì 31 agosto. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno comprare per sé e per un accompagnatore nei posti residui, in un qualsiasi settore dello stadio. Il secondo anello verde continuerà ad essere riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde.

FASE 3 | MERCOLEDÌ 01 SETTEMBRE LA VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 2021/2022

La terza fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di mercoledì 01 settembre e riguarderà i soci Inter Club che hanno rinnovato il tesseramento alla stagione 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno sarà possibile acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi ad un prezzo dedicato. Scopri i vantaggi del tesseramento Inter Club 21/22 su inter.it/interclub

FASE 4 | VENDITA LIBERA

L’ultima fase di vendita libera prenderà il via alle ore 11.00 di giovedì 2 settembre per tutti i posti rimasti disponibili.

