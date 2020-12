CorSera – Inter-Bologna, novità in avanti? Conte pensa anche alla gara con lo Shakhtar

Potrebbe esserci una novità in avanti nell’Inter che stasera affronterà il Bologna. I nerazzurri sono costretti a pensare anche all’impegno di Champions League con lo Shakhtar, come sottolinea il Corriere della Sera: “A trascinare il reparto è Lukaku, centravanti gigantesco nei numeri e nell’impatto. Dovrebbe affiancarlo Sanchez, in staffetta poi con Lautaro, perché lo Shakhtar è lì che incombe. Vincere ingrasserebbe la classifica, metterebbe sotto pressione il Milan e gonfierebbe l’orgoglio in vista del match di Champions”.