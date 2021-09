Gds – Inter-Bologna, pagelle: Lautaro universale, Dumfries quattrocentista. Inzaghi…

Le pagelle della gazzetta dello Sport su Inter-Bologna

Il giorno dopo Inter-Bologna, arrivano le pagelle della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano il migliore in campo è Lautaro, per il Toro il voto è alto, 8. "Lukaku se n'è andato, ma Lautaro si è preso in fretta il centro del palcoscenico. Attaccante universale, non vive soltanto per il gol". 7,5 per un altro che è entrato nel tabellino dei marcatori, Milan Skriniar: "Momento straordinario per leadership, per tempestività nelle chiusure e per pericolosità negli inserimenti offensivi. Skriniar la torre mobile e inviolabile". 7,5 anche per Denzel Dumfries: "Diverso da Hakimi, meno veloce e più potente. Non è sprinter ma quattrocentista: lanciato non lo fermi e se lo affianchi non lo butti giù".