Moviola CdS – Inter-Bologna, Pairetto da incubo: grazia Brozovic, l’espulsione di Bastoni…

Nella sfida tra Inter e Bologna, non convince la prestazione dell’arbitro Pairetto, che sul Corriere dello Sport riceve un 4,5. Secondo il quotidiano “non è riuscito a controllare la partita, e la sua ineffabilità sulla protesta di Soriano sentita nel vuoto generale in realtà ha permesso a tutti di ascoltare anche tante altre proteste (addirittura una bestemmia) sulle quali però non è stato altrettanto intransigente”.

Il secondo giallo di Bastoni per il fallo su Juwara è inevitabile, così come il rigore per il contatto tra Dijks e Candreva. Male a inizio gara, quando grazia Brozovic, che è fortunato a toccare il pallone: in caso contrario sarebbe stato rosso per il piede a martello.