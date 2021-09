Inter-Bologna, per i bookmakers nerazzurri ampiamente favoriti: le quote del match

Il pensiero dei bookmakers e le quote della sfida tra l'Inter e il Bologna, in programma oggi alle 18:00 a San Siro

Sarà difficile per Mihajlovic uscire da San Siro anche solo con un pari, in quota a 5,20. Tanta fiducia nel duo Dzeko-Lautaro: per entrambi, una rete nel confronto di sabato si gioca a 1,95, mentre vale 2,40 la marcatura di Correa. Dall'altro lato, a 3,75 una rete del lontano ex nerazzurro Arnautovic.