Classico appuntamento con i pronostici su “Deejay Football Club”, in onda su Radio Deejay. Per quanto riguarda Inter-Bologna, Ivan Zazzaroni esclude solamente il pareggio: “Mi gioco la doppia chance, dico o 1 o 2“. Nessun dubbio, invece, per Fabio Caressa, che si sbilancia a favore dei nerazzurri.