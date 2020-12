Il pronostico di Caressa: “Inter-Bologna? Dico uno”. Zazzaroni prova ‘il colpo’

Inter-Bologna si gioca questa sera alle 20.45 al Meazza. Caressa e Zazzaroni, come ogni domenica, hanno fatto il loro pronostico sulla partita. Il giornalista e telecronista di Skysport ha dato vincente la squadra di Conte: «Io dico uno». Il direttore del Corriere dello Sport invece dà due risultati estremi come previsione: «Dico 1-2 perché ci provo». «Ah, però…», scherza Caressa. E Zazzaroni replica: “Il corazon è corazon…”, non ha mai nascosto di tifare Bologna, la formazione della sua città. «È l’unica squadra che amo il Bologna, delle altre non mi interessa nulla. Ho solo una simpatia per Napoli. Poi quando si lavora tanto nel calcio ci si affeziona alle persone più che alle squadre».

(Fonte: Radio Dee Jay)