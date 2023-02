Inter, a Bologna riecco Lukaku-Lautaro: ora serve l’ultimo step. Romelu vuole…

Due stagioni fa, l’Inter vinceva lo scudetto trascinata dai gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez . 104 reti complessive in due anni, 64 per Lukaku e 40 per Lautaro. Dall'addio di Big Rom in direzione Chelsea, molte cose sono cambiate dalle parti di Appiano Gentile, come il rapporto di forza tra i due che si è invertito nettamente. "Ora il Toro è l’intoccabile, l’uomo simbolo del nuovo corso e la stella attorno a cui l’Inter punta a costruire il suo futuro. Lautaro è diventato anche capitano. Romelu, invece, continua la sua rincorsa alla ricerca della forma migliore e nelle ultime uscite ha riproposto in campo giocate da vecchio Lukaku, con strappi da dominatore e (finalmente) i gol decisivi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nell’ultima uscita di campionato, contro l’Udinese, Inzaghi ha vissuto la sua prima notte di LuLa piena. Romelu e Lautaro in gol nella stessa partita, come non era mai accaduto in questa stagione. Ora serve un ultimo step di crescita, un nuovo segnale di svolta: tornare a segnare insieme, partendo entrambi titolari. Inzaghi ha visto miglioramenti nella condizione fisica di Lukaku e – salvo sorprese – oggi a Bologna riproporrà la LuLa dal via, anche per cancellare il brutto ricordo dell’unico precedente di questo 2023, con il pari in casa Samp ricco di tensione e rimpianti. Lukaku viene da due gol consecutivi, ha voglia di riprendersi il tempo perduto e di convincere l’Inter a puntare su di lui anche per il futuro".