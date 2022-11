Inter-Bologna, le quote dei bookmakers: Lautaro o Dzeko in gol vale un raddoppio

Le primissime corrono, i ragazzi di Inzaghi non possono più sbagliare. Secondo i bookmakers, sarà la serata della rivincita. Sulla carta non c’è storia - Nonostante i possibili contraccolpi psicologici a seguito del ko nel derby d’Italia, c’è grande fiducia da parte di Betclic in un’affermazione interista nella gara col Bologna. Il segno 1 è quotato infatti a 1.32 (stessa quota su Eurobet, Sisal e Snai), molto lontano dall’8.90 relativo a un eventuale successo dei felsinei. Il pari è dato invece a 5.80 (a 5.25 su Sisal). L’anno scorso il punteggio fu “tennistico” - Se la partita di ritorno sancì di fatto il quasi-addio al titolo, l’incontro d’andata fu di tutt’altra sorta, dal momento che Handanovic e compagni si imposero con un secco 6-1. Anche questa volta, per Betclic, sembrano esserci i presupposti per un’altra goleada, con l’Over 2.5 a 1.52 (1.50 su Sisal) e l’Under 2.5 a 2.49 (a 2.40 per Sisal)

Tra Lautaro, Džeko e Correa occhio ad… Arnautović - Entrambi in gol nell’ultimo precedente al Meazza, Lautaro Martínez ed Edin Džeko dovranno ancora una volta impegnarsi per non far sentire l’assenza di Romelu Lukaku. La quota-gol Betclic dell’argentino è a 2.25, quella del bosniaco a 2.50 (stesse quote su Snai). Con un altro big match in arrivo, la trasferta di Bergamo di domenica, Inzaghi potrebbe decidere di fare qualche cambio. Uno dei candidati a partire titolare è Correa, il cui gol contro i rossoblù è quotato a 3 (a 2.75 su Snai). Grande ex e giustiziere nella scorsa stagione, Marko Arnautović sogna di impreziosire la sua già ottima stagione con una rete nella Scala del calcio, data a 4.25 su Betclic (a 4 su Snai).