Inter a Bologna senza De Vrij? Cds: “Conte ha già pronto il sostituto”

L'olandese è ancora positivo al Covid-19: l'Inter, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di lui sabato sera

E' notizia di ieri la negatività di Samir Handanovic al Covid-19, con il capitano dell'Inter che oggi sosterrà le visite mediche per riottenere l'idoneità sportiva. "Niente da fare invece per D'Ambrosio - spiega però il Corriere dello Sport -, De Vrij e Vecino che per ora restano positivi. Tutti e tre si sottoporranno a un tampone al giorno finché non si saranno negativizzati e anche loro potranno riprendere, dopo i controlli medici, a lavorare con gli altri. Se dovesse essere necessario sostituire l'olandese, a Bologna in campo andrà Ranocchia che in questa sosta per le nazionali è stato uno dei nerazzurri che si è allenato ad Appiano agli ordini di Conte".