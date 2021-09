Ts – Inter-Bologna, pagelle: Dumfries, oltre Hakimi c’è luce. Inzaghi, c’è una costante

Le pagelle del quotidiano il giorno dopo Inter-Bologna

Il giorno dopo la straripante vittoria dell'Inter contro il Bologna, arrivano le pagelle di Tuttosport. Il quotidiano premia la prestazione di Denzel Dumfries , voto 7,5: "Alla prima da titolare in nerazzurro mostra come biglietto da visita l’assist al bacio per Lautaro dopo 6 minuti. In più, mette il piedone pure sul terzo gol nerazzurro e regala all’argentino il pallone che spedisce sulla traversa. Oltre Hakimi, c’è luce".

7,5 anche per Lautaro: "Con Dumfries sembra giochi da anni come prova il gol segnato e la traversa che “spacca” a inizio ripresa. Sanchez (22’ st) 6 Al primo pallone, porge a Dzeko la palla del 6-0". Voto 8 per Simone Inzaghi: "I gol non arrivati col Real stavolta sgorgano con gli interessi. Tutto pare fin troppo facile per la sua Inter ma va però segnalata una costante: la squadra, al di là del risultato, gioca sempre un calcio godibilissimo".