Bonan: “Credo che una rinuncia illustre l’Inter la farà. Sul futuro di Conte…”

Il conduttore di Skysport ha detto la sua sull'incontro tra l'allenatore e Zhang e sulla questione finanziaria della società nerazzurra

Alessandro Bonan, conduttore e giornalista di Skysport, ha parlato della scelta che attenderà Conte dopo il colloquio con Steven Zhang rispetto al futuro dell'Inter.«La domanda sul futuro di Conte a Marotta l'ho fatta io e credo di essere stato io ad innescare poi il fatto che Conte non è venuto a parlare dopo la vittoria con la Roma. Perché ho detto che gli avremmo chiesto. Allora per evitare imbarazzi forse non ha parlato nel post gara. Marotta è un diplomatico fantastico. La società non può che fare melina. Fino a quando non ci sarà questo incontro tra l'allenatore e Zhang non si può sapere se resterà sulla panchina dell'Inter», ha detto.