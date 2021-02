Boninsegna: “Lukaku il più importante dell’Inter. Senza di lui si fa più fatica, è un riferimento”

A San Siro va in scena il derby d’Italia tra Inter e Juve, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Prima della gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato l’ex attaccante nerazzurro Boninsegna:

“Purtroppo manca Lukaku che è il giocatore più importante dell’Inter, che dà profondità ed è un riferimento e credo che questa sera faremo più fatica. Il derby per me è la partita più importante, con la Juve quando giocavamo in casa c’erano tanti bianconeri allo stadio. Con Lautaro mi sarei trovato bene, giocherei come fa Lukaku”.