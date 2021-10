CorSera – Inter, bonus esauriti: con l’Empoli 3 punti d’obbligo, giorni cruciali

I nerazzurri tornano in campo dopo le polemiche per il rigore concesso alla Juventus domenica sera: vietato sbagliare

"Una vittoria nelle ultime quattro partite e due successi buttati via. L'Inter non può più perdere punti per strada, deve riscattarsi dopo il k.o. con la Lazio e il pari con la Juventus che ha lasciato polemiche e amarezza. Inzaghi ha una certezza, i nerazzurri contro le piccole non sbagliano quasi mai. [...] Inzaghi, squalificato, dovrebbe optare per un massiccio turnover, potrebbe ripescare Sanchez dall'inizio e lasciare a riposo Dzeko . Il punto è che la squadra approccia bene la partita, ma non dura più di un'ora: così è successo a Roma contro la Lazio, la tendenza si è ripetuta con la Juve. Una questione probabilmente più mentale che fisica.

L'attacco, il più prolifico della serie A con 24 reti, è il reparto cui si aggrappa Inzaghi. Finora non ha mai tradito, sempre in rete in campionato, anche se attraversa un momento poco propizio Lautaro. L'argentino da tre gare è senza reti, con prestazioni non al suo solito livello. L'attacco però gira, l'altra faccia della medaglia è una difesa che per un motivo o per l'altro lascia la porta aperta. Dopo la prima di campionato contro il Genoa, non è mai più riuscita a non subire gol. Il problema non accenna a diminuire, ma sarebbe ingiusto caricare il reparto di responsabilità non sue. Sono spesso gli errori dei singoli, come quello di Dumfries contro la Juve, a punire l'Inter. I prossimi quattro giorni sono cruciali per il campionato, obbligatorio vincere a Empoli e domenica con l'Udinese, per aggiustare la classifica e prepararsi nel modo giusto alla decisiva trasferta di Champions contro lo Sheriff Tiraspol, ultima fatica prima del derby del 7 novembre con il Milan".