Inter, Botis: “Il mio futuro? Vedremo dopo l’Europeo U19 cosa si può fare”

Nikolaos Botis, portiere dell'Inter Primavera, è attualmente impegnato a Malta all'Europeo U19 con la Nazionale greca. Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'estremo difensore classe 2004 ha parlato anche del suo futuro: "L'Italia ha una cultura molto simile a quella greca, non ho avuto grossi problemi nell'adattarmi. L'ultima stagione con l'Inter non è iniziata al meglio e alla fine quell'inizio l'abbiamo pagato, nonostante gli ottimi risultati sul finale di stagione. Nella squadra e nello spogliatoio s'è respirato sempre un buon clima, c'è stata una grande crescita della squadra nel finale e solo per pochissimo non abbiamo staccato il pass per i play-off".