Inter, Brambati loda Stellini: “Non ha trovato il suo spazio ma quando Conte…”

Le parole dell'ex calciatore e ora procuratore in collegamento con TMW Radio sul vice allenatore di Conte Cristian Stellini

Massimo Brambati , ex calciatore e ora operatore di mercato, è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà'. Tra i temi trattati anche l' Inter dopo il successo per 2-1 all'Olimpico Grande Torino grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez .

Il protagonista di giornata? Brambati non ha dubbi: "Stellini. È un allenatore che non ha trovato il suo spazio ma quando non c'è Conte in panchina ha sempre vinto".