CdS – Inter ieri brava ad adattarsi: dopo il primo tempo Inzaghi ha capito…

Il focus del quotidiano capitolino a proposito della vittoria dei nerazzurri contro l'Udinese al Meazza

La pazienza alla fine ha premiato. L'Inter ha saputo attendere il momento giusto prima di sferrare l'assalto decisivo all'Udinese nel match di ieri. Il Corriere dello Sport analizza il successo dei nerazzurri: "Per centrare il quarto successo di fila al Meazza contro l'Udinese, Inzaghi ha cambiato sette uomini rispetto alla trasferta di Empoli e in un primo tempo comunque di “controllo” ha capito che sarebbe stata necessaria la giocata di un singolo per affondare un'Udinese abile a compattarsi tutta dietro la linea della palla e a non lasciare spazi tra le linee. Non è stato un pomeriggio da calcio champagne, una gara nella quale era possibile creare un'occasione dietro l'altra".