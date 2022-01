Inter, Brazao torna al Cruzeiro in prestito: “Qui casa mia. Sono molto felice”

Il portiere classe 2000 al rientro in Brasile: "Io e tutto il mio staff abbiamo fatto uno sforzo molto grande per tornare qui"

Gabriel Brazao torna al Cruzeiro. Il portiere classe 2000 dell'Inter giocherà per i prossimi 18 mesi nel nuovo club di un altro ex nerazzurro, Ronaldo. Al momento dell'arrivo in Brasile, intercettato da Radio Itatiaia, ha dichiarato: "Il Cruzeiro è la mia vita, il Cruzeiro è la mia casa. Ho la mia famiglia vicino. E' un momento di grande felicità per me. Io e tutto il mio staff abbiamo fatto uno sforzo molto grande per tornare qui. E' una felicità immensa tornare a casa. Sono al 100%, ho recuperato al massimo dall'infortunio. Il fatto che il club sia di Ronaldo è una motivazione in più? La motivazione è il Cruzeiro, ho un affetto enorme per il Cruzeiro. Devo dire grazie al Cruzeiro che mi ha voluto, è un sogno che si realizza nuovamente".