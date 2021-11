Inter, si complica la pista Bremer: il brasiliano piace a Conte, ipotesi Tottenham

Il Tottenham di Antonio Conte si iscrive alla lista dei club interessati a Bremer del Torino: si complica la pista per l'Inter

C'è un ostacolo in più per l'Inter sulla strada per arrivare a Gleison Bremer: si tratta di AntonioConte. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il difensore classe 1997 del Torino piace anche al nuovo allenatore del Tottenham.