Le rivali – Brescia, Diego Lopez: “Non abbiamo proprio giocato. Inter troppo forte”

Oggi, purtroppo per il Brescia, non c’è stata storia contro l‘Inter di Antonio Conte. I nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo dall’inizio alla fine il match di San Siro, portando a casa un 6-0 senza appello. Ai microfoni di DAZN, Diego Lopez, allenatore delle rondinelle, ha espresso il suo rammarico:

“Una partita in cui non abbiamo giocato fin dall’inizio. Non abbiamo fatto i movimenti come nelle precedenti partite. Sapevamo che era difficile venire qui e fare la partita, ma perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che non finisce qui il campionato. Secondo me non abbiamo proprio giocato, questo crea rammarico. Se non giochi le partite, succede questo. Domenica abbiamo una finale e ci dobbiamo preparare mentalmente. L’Inter è troppo forte per noi, ha qualità in tutti i reparti. Ma bisogna comunque fare le cose per cui lavoriamo. Per questo c’è rammarico. Con la Fiorentina ce la siamo giocata, quando non succede non va bene“.

(Fonte: DAZN)