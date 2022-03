Inter, Brozovic e De Vrij si fermano: Inzaghi in ansia. GdS: “Nelle prossime ore…”

Le condizioni dei due giocatori dell'Inter, usciti acciaccati dalla sfida di Champions League contro il Liverpool

Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic tengono in ansia Simone Inzaghi. I due calciatori sono usciti malconci dalla sfida di Anfield contro il Liverpool , vinta per 1-0.

Il centrocampista croato è uscito zoppicante per un problema al polpaccio destro. A metà ripresa si è accasciato al suolo, prima di un check con i medici. Poi il rientro in campo, fino alla sostituzione forzata. De Vrij , invece, ha rimediato un affaticamento al polpaccio sinistro e ha dovuto lasciare il campo anzitempo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per i due saranno fondamentali le prossime 36/48 ore per capire l'entità del problema.