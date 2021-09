Inter-Brozovic, domani il summit? La volontà di entrambi è proseguire insieme

Le parti, al momento, non hanno ancora trovato un punto di incontro univoco ma sicuramente c'à la volontà di prolungare il rapporto

E' tema di grande attualità in casa Inter la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista è infatti in scadenza il prossimo giugno ma l'intenzione di tutti è quella di proseguire insieme. Come conferma Il Giorno nella sua edizione odierna: "Da giorni è presente a Milano il padre e agente del giocatore che, insieme all'avvocatessa di fiducia della famiglia, vuole incontrare la dirigenza interista per discutere del rinnovo del figlio. Le parti, al momento, non hanno ancora trovato un punto di incontro univoco ma sicuramente c'à la volontà di prolungare il rapporto oltre la scadenza di giugno 2022.