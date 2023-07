Inter-Brozovic, qualcosa si era incrinato. TS: “Tutti i motivi della rottura”

Brozovic ha accusato due infortuni muscolari e Simone Inzaghi in sua assenza ha inventato la mossa di Calhanoglu regista. Una trovata che ha dato ottimi risultati, al punto da spingere a non considerare più fondamentale il croato. Proprio il suo stipendio, aumentato a 6,5 milioni netti dopo l'ultimo prolungamento, ha fatto il resto spingendo il club a non considerare più incedibile il giocatore in modo da ottenere una consistente diminuzione del monte ingaggi".