Inter, senza Brozovic la macchina s’inceppa. Inzaghi deve studiare un piano B

L'Inter ora dovrà reagire nelle prossime delicate sfide contro Fiorentina. Inzaghi deve riprendere in mano la squadra

"Di sicuro, rispetto ai sei mesi passati, avrà più tempo per preparare le partite e per far rifiatare i giocatori. Tanto Barella quanto Calhanoglu, fino ai due assenti di ieri De Vrij e Brozovic, nelle ultime uscite sono parsi stanchi. Più tempo a disposizione significa anche poter lavorare in corsa ad accorgimenti tattici da provare nel caso in cui qualcosa vada storto. Proprio l'indisponibilità di Brozovic ha mostrato un limite del 3-5-2 dell'Inter già evidente ai tempi di Conte: in assenza del serbo, la macchina s'inceppa. Quel che deve fare l'allenatore è studiare in corsa un piano B. E una volta di più agli interisti manca Eriksen, che nella vittoria per 2-0 del suo Brentford contro il Burnley ha servito un assist al bacio per la prima rete di Toney", si legge su Repubblica.