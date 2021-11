Inter, per Brozovic numeri da capogiro. E Vidal ora insidia Calhanoglu

Meglio non pensare alla questione rinnovo, che resta complicata. In attesa di novità, i tifosi dell'Inter si godono un Brozovic stellare

Meglio non pensare alla questione rinnovo, che resta complicata . In attesa di novità sul futuro, i tifosi dell'Inter si godono un Brozovic stellare. Capace, anche ieri, di mettere insieme numeri da capogiro. Il croato, infatti, è al primo posto praticamente in tutte le statistiche. Ma Inzaghi può essere molto soddisfatto anche della prestazione di Arturo Vidal, finalmente ad altissimi livelli:

"In mezzo l’anima e il cervello della truppa: da un lato Barella, costantemente tra i migliori in campo, dall’altro Brozovic, insostituibile demiurgo ringalluzzito dal primo gol in Champions e da una prova da stropicciarsi gli occhi. Oltre alla rete con cui ha sbloccato il risultato, il croato ha anche firmato il maggior numero di lanci (7), di palle recuperate (8), di contrasti vinti (3) e palle recuperate (2). Tutti evidenti segnali di una forma smagliante che fa ben sperare in vista del derby, esattamente come quelli lanciati da Arturo Vidal. Tornato titolare, il cileno ha risposto alla grande con una prova di sostanza (primo per cross, 3, e per duelli, 13) e fa di tutto per insidiare il posto di Calhanoglu".