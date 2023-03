CdS – Inter, che brutta serata per Lautaro: Dragowski gli dice di no più volte

Focus sulla prestazione dell'attaccante nerazzurro: è stato lui il peggiore in campo della gara di ieri sera

Lautaro Martinez è stato il peggiore in campo dell' Inter nella trasferta di ieri contro lo Spezia.

Questo il giudizio sulla prestazione dell'argentino da parte del Corriere dello Sport di questa mattina: "Si fa parare da Dragowski un calcio di rigore, poi lo costringe a fare un altro intervento importante. Negli ultimi attimi del primo tempo colpisce il pallone a colpo sicuro dal limite dopo una galoppata di cinquanta metri ma sembra che Dragowski abbia un conto aperto con lui e gli dice di no ancora una volta. A inizio secondo tempo lo batte ma in precedenza era in fuorigioco Lukaku. Vive davvero una brutta serata".