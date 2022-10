Libero – Inter, luci spente e buio pesto. Inzaghi in discussione. La squadra…

"Luci a San Siro cantava Vecchioni, ma le luci al Meazza, per l’Inter e Simone Inzaghi, sono spente e il buio è pesto. I nerazzurri perdono 1-2 in rimonta contro la Roma e raccolgono la quarta sconfitta in Serie A in otto partite, lo stesso numero raccolto lo scorso anno, ma in 38 partite. Se poi vogliamo aggiungerci anche la Champions con il ko per 2-0 contro il Bayern Monaco, allora la crisi è ancor di più aperta". Inizia così l'analisi di Libero il giorno dopo Inter-Roma. La squadra nerazzurra cade per l'ennesima volta in questa stagione e l'assenza di Lukaku non può essere un alibi.