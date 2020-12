Giordano: “Inter sulla buona strada. Credo che Conte non rinuncerà mai a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex attaccante Bruno Giordano si è detto convinto che l’Inter di Antonio Conte, reduce da due vittorie importanti contro Sassuolo e Borussia Moenchengladbach, sia sulla strada giusta per arrivare a vincere:

“E’ sulla strada buona, vedi la classifica in un altro modo ora. Sul centrocampo titolare invece non credo che Conte non rinuncerà mai a Vidal. Il fatto che prenda tanti gol alla fine il problema è che fa poco palleggio“.

(Fonte: TMW Radio)