Inter, buone notizie dall’infermeria: migliorano le condizioni di Dzeko e Bastoni

Il difensore e l'attaccante stanno recuperando dai rispettivi acciacchi fisici: da non escludere un loro impiego contro il Napoli

In mezzo a notizie di infortuni e acciacchi fisici ( ultimo, quello rimediato da Sanchez ), Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Edin Dzeko e Alessandro Bastoni stanno recuperando velocemente, e non è da escludere un loro impiego già domenica contro il Napoli. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Mezze buone notizie, da Appiano, che si apprestano a diventare totali. Perchè Dzeko e Bastoni, acciaccati dall'ultimo derby al punto di saltare gli impegni con le loro nazionali, ieri hanno sì svolto lavoro individuale ma comunque sul campo. Oggi entrambi dovrebbero tornare in gruppo, almeno per una parte della seduta pomeridiana, per poi svolgere un allenamento completo già da domani. Questo è il programma: se venisse rispettato, dunque, e senza ulteriori contrattempi, non ci sarebbe alcun dubbio sul loro impiego nella sfida di domenica contro il Napoli".