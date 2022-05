Inter a Cagliari con la formazione migliore: Inzaghi ritrova Bastoni, 3 i cambi

Il difensore nerazzurro è ormai completamente recuperato, ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato la Coppa Italia, riprende l'inseguimento in campionato al Milan: si ricomincia dalla trasferta sul campo del Cagliari. Per l'occasione il tecnico nerazzurro potrebbe operare dei cambi rispetto al match contro la Juventus: la prima novità sarà il rientro dal primo minuto di Alessandro Bastoni, ormai pienamente recuperato. Così scrive il Corriere dello Sport: "Inzaghi è intenzionato a schierare l'Inter migliore, vale a dire quella con gli uomini nelle migliori condizioni. Significa che, rispetto all'undici di mercoledì, potrebbero esserci 3 cambi. Le potenziali new-entry sono Bastoni, Dumfries e Correa, in sostituzione di D'Ambrosio, Darmian e Dzeko".